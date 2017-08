Sluizen moeten Antwerpen voorzien van elektriciteit

Het havenbedrijf Antwerpen gaat onderzoeken of de sluizen elektriciteit kunnen leveren.



De enorme watermassa's die door de sluis-kolken storten, zouden voldoende kracht kunnen voortbrengen om elektriciteit op te wekken. Het Havenbedrijf wil als proef één testturbine met een bescheiden vermogen van 100 000 watt laten bouwen in een afvoerriool van de Kallosluis. Tot 16 augustus mogen bedrijven hun offertes insturen. Indien het project succesvol is, zullen er vier turbines gebouwd worden in de sluizen van de Waaslandhaven. Die turbines zouden genoeg elektriciteit kunnen opleveren voor zo'n 275 gezinnen.