Smaakmaker Holzhauser verlengt contract bij Beerschot

Beerschot - Anderlecht. Dat is de wedstrijd waar heel het Kiel al een tijdje naar uitkijkt. Zondagmiddag is het zover. Beerschot is de spektakelploeg van het land en staat bijzonder knap derde. Het Anderlecht van Vincent Kompany volgt op amper 1 punt. Door de interlands lag het competitievoetbal bijna 2 weken stil. En dus hadden ze bij Beerschot even tijd om een balans op te maken van de toch wel bewogen laatste weken en maanden.