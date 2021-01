Smaakmakers van Stadsbrouwerij De Koninck creëren ambachtelijke, originele worstenbroden

Maandag is het Verloren Maandag. Traditiegetrouw eten veel mensen op de maandag na driekoningen appelbollen en worstenbroden. Vooral bij Antwerpenaren zitten er op 11 januari bladerdeeghapjes in de oven. Bakker Kenney Van Hoorick van The Bakery - één van de Smaakmakers van Stadsbrouwerij De Koninck - zorgt voor de allerlekkerste appelbollen en worstenbroden van ’t stad. Dat doet hij dit jaar in samenwerking met de andere ambachten op de site van de brouwerij. Het hippe BBQ-restaurant Black Smoke zette de smoker aan en zorgt voor gerookte worst. Sterrenrestaurant The Butcher’s Son maakt worst met kippengehakt en truffel en Kaasaffineurs Van Tricht komen met een raclette-versie van het worstenbrood. The Bakery is maandag 11 januari open van 7u30 tot 18u00, maar je kan ook op voorhand een pakket bestellen met daarin niet enkel worstenbrood of een appelbol, maar ook mét een 1-liter-blik Winterkoninck. De ideale pairing als je ’t ons vraagt. Afhalen kan in The Bakery óf in de winterse pop-upshop op de brouwerij.

Op de maandag na driekoningen is het alle hens aan dek in de ambachtelijke, warme bakkerij van Kenney Van Hoorick. De bakker maakt dan honderden verse worstenbroden en appelbollen, die ’s avonds door heel wat Antwerpenaren in de oven worden geschoven.

Naast het traditionele (dubbel) worstenbrood, krijgt Kenny dit jaar hulp van de andere Smaakmakers op de site voor enkele ‘speciallekes’. Het rebelse BBQ-restaurant Black Smoke zette hun houtgestookte smoker in vuur en vlam en zorgde voor een ‘Black Smoke Special’, worstenbrood met gerookte worst. In samenwerking met kaasaffineurs Van Tricht creëerde Kenney een raclette-worstenbrood. En het sterrenrestaurant op de site, The Butcher’s Son experimenteerde met worst op basis van kippengehakt met truffel. Het resultaat is een ‘poule de Bresse truffée’.

Bakker Kenney Van Hoorick, The Bakery: “Je mag gerust stellen dat Verloren Maandag voor ons de drukste dag van het jaar is. Vorig jaar verkochten we zo’n 3.000 worstenbroden en appelbollen. Er zijn de traditionele worstenbroden, maar we proberen elk jaar ook enkele speciallekes aan te bieden door samen te werken met onze buren op de Stadsbrouwerij.”

