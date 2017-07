Smak geld voor spookschip

Het in beslag genomen autoschip City Of Antwerp is verkocht. Dat gebeurde tijdens een openbare verkoop in twee delen. De eerste keer eind mei was er al 1,65 miljoen euro geboden. Maar op de tweede verkoopsdag werd er afgeklokt op maar liefst 2,26 miljoen euro.

Wie het schip wil kopen is onduidelijk, maar de nieuwe eigenaar wil volgens GVA het schip wel weer in de vaart brengen. Dat in tegenstelling tot de persoon die op de eerste dag het hoogste bod had uitgebracht. Die wou de boot laten verschroten.

Het schip ligt nu al twee jaar te verkommeren in de Antwerpse haven.