Smoutebollen en Lacquemants van Sinksenfoor-icoon nu ook bij je thuis te verkrijgen

En we sluiten het nieuws af met smoutebollen. Da's iets wat u misschien normaal in deze periode samen met lacquemants wel eens naar binnen zou spelen. Want normaal zou de Sinksenfoor nu bezig zijn. Maar Corona trekt daar net als vorig jaar een streep door. Maar niet getreurd, als u zin hebt in het typische lekkers van de sinksenfoor, dan kan u terecht bij Vincent Delforge. Eén van de spreekbuizen van de foorkamers.