Wie zieken of bejaarden verzorgt, zou moeten worden verplicht om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zegt dokter Dirk Scheveneels, huisarts in Wilrijk en ondervoorzitter bij de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. Een prik laten zetten bij het zorgpersoneel is even essentieel als een helm bij een bouwvakker, zo vinden hij en zijn collega-artsen. Het hoort bij het beroep.