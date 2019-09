Maandag zag u in ons nieuws het verhaal van Marc uit Reet. Z’n vrouw had een zware pijnstiller nodig, maar die is heel moeilijk verkrijgbaar. Zo had Marc al tevergeefs tientallen apotheken bezocht, op zoek naar OxyNorm, de pijnstiller. Maar dankzij onze reportage is er nu goed nieuws voor Marc en z’n echtgenote. Vanmiddag belde Marc ons om te laten weten dat heel wat mensen vanuit het hele land hem hebben gecontacteerd. Mensen die de pijnstiller thuis op overschot hadden, en die willen opsturen. En zo kunnen Marc en z’n vrouw een hele tijd pijnloos verder.