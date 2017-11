Sneeuw- en ijzelbestrijding in Antwerpen

Deze nacht was de eerste winterprik ook in Antwerpen voelbaar en hebben de stadsdiensten voor een eerste keer gestrooid. Tijdens de komende winter staan verschillende diensten van de stad Antwerpen paraat om de Antwerpse wegen en fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te houden.

Afgelopen nacht werd beslist om de bruggen in Antwerpen preventief te strooien. Op de wegen was dit niet het geval en ook de fietspaden werden extra in de gaten gehouden maar er was geen reden om over te gaan tot preventief strooien.

“Voor het sneeuw- en ijzelvrij houden van de Antwerpse straten, heeft de stad 300 vegers en 150 werknemers van de groendienst en de wegendienst ter beschikking staan om manueel te strooien. Daarnaast leveren ook andere stadsdiensten zoals stadsontwikkeling, stadsreiniging en de brandweer de nodige inspanningen. Zo staan er altijd 23 chauffeurs paraat om uit te rijden. De stad heeft extra aandacht voor veilige fietspaden, met onder andere 2 extra stroeitoeren op Linkeroever en in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Onze stad is klaar voor winterweer”, aldus schepen Caroline Bastiaens.

Er zijn 14 zoutstrooiers beschikbaar voor de openbare weg. Daarnaast worden er 11 pekelstrooiers ingezet om alle belangrijke fietspaden onder handen te nemen. Het sneeuw- en ijzelplan, dat omschrijft op welke fietspaden en wegen gestrooid wordt, is online beschikbaar op www.antwerpen.be.

De stad heeft momenteel 1208 ton zout en 70.000 liter pekel in eigen voorraad. Deze voorraad wordt constant op peil gehouden. Bovendien kan de stad, indien nodig, 2000 ton extra opvragen bij de leverancier.

De Vlaamse overheid neemt haar verantwoordelijkheid op voor het bestrijden van sneeuw en ijzel op de wegen die aan Vlaanderen toebehoren. Het Havenbedrijf Antwerpen draagt zorg voor de fiets- en voetpaden en de wegen in het havengebied. De brandweer zal mee ingeschakeld worden voor het sneeuw- en ijzelvrij maken van fietspaden, voetpaden, wandelstraten en de tunnelhellingen van de Leientunnels op vraag van politie of stads- en buurtonderhoud. Op alle Antwerpse marktpleinen staan er zoutkisten. Die kunnen marktkramers en winkeliers gebruiken om de omgeving rond hun marktkraam of winkel begaanbaar te maken.

Bewoners dragen hun steentje bij

Ook burgers moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en voetpaden sneeuw- en ijzelvrij houden. Zo is elke bewoner verplicht om de stoep voor zijn deur proper en veilig te houden.

Voetpaden voor en rond stadsgebouwen worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt door de stad.

75-plussers en personen met een handicap die zelf geen sneeuw kunnen ruimen, vragen het best hulp aan buren, familie of vrienden. Als ze geen beroep kunnen doen op mensen uit hun naaste omgeving, kunnen ze op het moment dat er sneeuw ligt, bellen naar het stedelijk contactcenter (03 22 11 333). Er komt dan gratis iemand langs om de stoep sneeuw- en ijzelvrij te maken. Maar ook wie een aanvraag tot sneeuwruimen heeft ingediend, blijft verantwoordelijk als er iemand uitglijdt voor zijn of haar voordeur. Het sneeuwruimen is een extra dienstverlening van de stad, die geen afbreuk doet aan de plicht om de eigen stoep sneeuw- en ijzelvrij te houden.

(bericht : Stad Antwerpen - foto PIXABAY)