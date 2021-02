Nieuws Sneeuw is... genieten!

Verkeershinder dus, maar de sneeuw zorgde uiteraard ook voor veel plezier. Heel wat Antwerpenaren brachten hun zondag warm ingeduffeld buiten door in het winterse weer ... en in Park Spoor Noord bleek alvast dat sneeuwpret voor alle leeftijden is.