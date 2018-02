Sneeuwzone trekt over het land

Code oranje is voor heel het land van kracht. Er trekt op dit moment een sneeuwzone van west naar oost. En in Antwerpen wordt twee tot vijf centimeter verwacht.



De ochtendspits verliep opvallend rustig. Er was dan ook nog geen sneeuw gevallen. De chaos bleef dus uit. Maar de oproep om thuis te blijven of van thuis uit te werken blijft wel gelden. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft vannacht al 300 ton zout gestrooid. De strooidiensten blijven nu paraat staan om sneeuw te ruimen. Want het kan blijven sneeuwen tot de avondspits en dat maakt de wegen gevaarlijk glad.

(foto : © Belga)