Gezondheid "Snel inspelen op de vele vragen rond coronavaccins"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De meeste mensen die nog twijfelen of weigeren om zich te laten inenten met een coronavaccin zijn niet principieel tegen die covid-19-vaccinaties, maar hebben vooral nog een aantal onbeantwoorde zorgen. Dat blijkt uit een bevraging die de UAntwerpen eind november heeft afgenomen bij 1.200 Vlamingen. Volgens de onderzoekers is het vooral belangrijk om snel in te spelen op de vragen waar mensen mee zitten. Want het is toch de bedoeling dat minstens 70 procent van de bevolking zich laat vaccineren om tot groepsimmuniteit te komen.