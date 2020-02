Het Antwerpse stadsbestuur wil dat er een nieuwe tramlijn komt, die in Deurne over de Bisschoppenhoflaan zal rijden, om via Borgerhout en Antwerpen-Noord ondergronds de stad te bedienen. Opmerkelijk, zeker na de berichten afgelopen weekend dat er heel wat bestaande tramlijnen dreigen geschrapt of ingekort te worden.