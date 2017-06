Sneldienst krijgt hogere busfrequentie in Waarloos

Er treedt een nieuwe, verbeterde, dienstregeling in werking voor de buslijn 191. Tussen Kontich Kerk en Rumst busstation rijdt de sneldienst vandaag maar om het uur. Vanaf maandag 5 juni zullen de betrokken haltes elk half uur bediend worden.

Schepen van mobiliteit, Willem Wevers reageert enthousiast: “Sinds een kleine 2 jaar was er al om het half uur een bus tussen Kontich Kerk en Antwerpen. Maar nu zullen dus ook mensen die iets verder van het centrum en in Waarloos wonen, elk half uur de bus kunnen opstappen. Zeker voor Waarloos was een beter busaanbod absoluut prioritair en dat juichen we dan ook toe.”

Concreet gaat het over haltes Kruisschanslei, Lijsterbolstraat, Reepkenslei, Asterlaan, Wildemansstraat, Oude Baan en Hondstraat waar voortaan elke 30 minuten een bus halt zal houden.

Wevers: “Dit zal het succes van deze snelle buslijn alleen maar verder versterken. Ik wil De Lijn daarvoor dan ook bedanken en hoop in de komende maanden in overleg te gaan om de bus elk kwartier te laten rijden. Zo kunnen we de mensen echt verleiden om de auto wat vaker te laten staan.”

(foto : gemeente Kontich)