Nieuws Snelheid op Antwerpse Ring verlaagd tot 50 kilometer per uur door beschadigde brug

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Een heel goeieavond. Wie de komende dagen op de Antwerpse Ring richting Nederland rijdt mag tussen de afritten Deurne en Merksem nog maximaal 50 kilometer per uur rijden. De snelheidsbeperking komt er omdat één van de brugvoegen van het viaduct van Merksem beschadigd is. Die voeg wordt volgend weekend hersteld, maar in tussentijd kan het doorgaand verkeer dus wel met aangepaste snelheid blijven rijden. Bedoeling is op die manier niet nog meer beschadiging aan te brengen.opdat de brug niet nog meer beschadigd zou raken.