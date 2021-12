Sneller boosterprik ontvangen? Meld je aan op QVAX

De QVAX-lijst voor een boosterprik is vanaf vandaag geopend. QVAX is de elektronische reservelijst voor coronavaccins. Vanochtend waren er nog technische problemen. Maar die zijn nu van de baan. Wie zich op de lijst zet, komt in aanmerking voor een snellere uitnodiging om de boosterprik te ontvangen. Vaccinatiecentra kunnen uit de reservelijst putten wanneer ze voldoende capaciteit en vaccins ter beschikking hebben. Belangrijk om weten, is wel dat je niet zal worden opgeroepen als de afgesproken tussenperiode tussen je laatste prik en de boosterprik nog niet voorbij is. Bij het Janssen-vaccin gaat het om minstens 2 maanden, voor AstraZeneca geldt 4 maanden. Bij Pfizer en Moderna is dat zes maanden.