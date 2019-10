Snellere evacuatie uit Liefkenshoektunnel dankzij stoelen

Een primeur voor de Liefkenshoektunnel. Die is als eerste tunnel in de Benelux uitgerust met evacuatiestoelen. In beide evacuatiekokers van de veertienhonderd meter lange tunnel, zijn er om de 250 meter van die evacuatiestoelen geplaatst. Die moeten ervoor zorgen dat gewonden of minder mobiele mensen snéller GERED kunnen worden en dus UIT de tunnel geraken. Door de toenemende verkeersdruk in de tunnel neemt de kans op het aantal ongevallen toe. In totaal zijn er in de Liefkenshoektunnel 12 stoelen geïnstalleerd, goed voor een investering van 12.000 euro. De rijkswaterstaat, de Nederlandse wegbeheerder, is al poolshoogte komen nemen om ook in de NEDERLANDSE tunnels evacuatiestoelen te plaatsen.