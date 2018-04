"Snellere treinverbinding tussen Antwerpen en Hasselt moet alternatief worden voor E313"

Er moet een snellere treinverbinding komen tussen Hasselt en Antwerpen. Daarvoor pleit reizigers-organisatie TreinTramBus en ook heel wat politici.

Ook de stadsbesturen van Antwerpen en Hasselt willen elk uur een snelle, klokvaste trein tussen beide steden. Want met de auto sta je heel vaak in de file op de E313. Maar op dit moment kan de trein niet echt een volwaardig alternatief genoemd worden. In de daluren ben je ook liefst anderhalf uur onderweg omdat dan niet de kortste route wordt gekozen en nochtans is ook dan de vraag naar tickets groot.