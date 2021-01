Sneltestteams van UZA rukken uit naar Edegem en Kontich

Vanuit het universitair ziekenhuis van Antwerpen (UZA) trekt morgen een sneltestbus naar scholen waar een uitbraak is van de Britse coronavariant. Dat meldt de woordvoerder van minister van Onderwijs Ben Weyts.

Om verdere verspreiding tegen te gaan, zal een sneltestteam van het UZA morgen massaal testen uitvoeren in de scholen in Edegem en Kontich, waar besmettingen met de Britse variant vastgesteld zijn. De leerlingen, het personeel en hun gezinsleden moeten tien dagen in quarantaine gaan. Er bestaan duidelijk protocollen voor scholen bij een uitbraak van het coronavirus. Daarbij evalueren de medische experts de lokale situatie. Minister Weyts heeft aan de Risk Assessment Group (RAG) gevraagd om na te gaan of de protocollen bijgestuurd moeten worden nu de Britse coronavariant in scholen opduikt. 'Het is immers voer voor virologen en experts, niet voor politici of onderwijspartners', zegt woordvoerder Michaël Devoldere. Later deze week wordt een advies van de RAG verwacht.

