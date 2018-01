Snoepdief wordt land uitgezet

Gisteren werd in het UGC complex een man opgepakt nadat hij in een snoepwinkel m&m's had gestolen. Het bleek te gaan om een man die illegaal in het land verbleef. Hij kreeg het bevel het land te verlaten.

Een man die zichzelf zondagnamiddag trakteerde op enkele m&m’s in winkel van bioscoop UGC zal zich zijn honger nog enige tijd beklagen. Het personeel van de bioscoop kon hem staande houden en verwittigde de politie. Na controle bleek dat de man meer op zijn kerfstok had dan alleen enkele onbetaalde snoepjes. Zo probeerde hij zonder vergunning horloges en andere juwelen aan voorbijgangers te verkopen. Bovendien was hij illegaal in het land. De man werd opgesloten in het cellencomplex aan de Noorderlaan en kreeg een bevel om het land te verlaten.