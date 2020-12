De Sint en zijn Pieten trokken vandaag door de straten van Edegem om er de brave kinderen te begroeten. Met een geweldige stoet heeft de goedheilige man heel wat blije gezichtjes kunnen toveren. Inwoners van Edegem lanceerden eerder al een oproep op Facebook om de Sint uit te nodigen in hun gemeente. Hij is uiteindelijk dan toch langsgekomen. De Sint en zijn Pieten kregen hulp van de politie om alles in goede banen te leiden.