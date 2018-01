Snowboarder Seppe Smits draagt Belgische vlag tijdens de openingsceremonie winterspelen

Snowboarder Seppe Smits mag de Belgische vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang op 9 februari.



Smits is een van de weinige Belgische kanshebbers op een medaille. De Mallenaar die regerend wereldkampioen is in de slopestyle laat weten erg vereerd te zijn. Vier jaar geleden mocht er ook al een Antwerpse sporter de vlag dragen, toen was dat Hanna Mariën.