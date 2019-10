'snuffelkranen' moeten alle containers in de haven controleren

De douane wil in de toekomst élke container in de Antwerpse haven screenen. Met de hulp van artificiële intelligentie zou dat binnen acht jaar moeten lukken.

Nu kan de douane slechts een fractie van alle containers controleren. Vorig jaar werd zo 50 ton cocaïne onderschept, een record dat dit jaar opnieuw moeiteloos verbroken zal worden. Maar de douane hoopt met slimme technologie véél meer containers te onderzoeken. Kranen in de haven zouden uitgerust worden met een systeem dat kan ruiken of er drugs in een container zitten. Maar dat kan pas ten vroegste binnen acht jaar. En dan zal de regering er ook miljoenen euro's in moeten pompen.

