Soap rond Wommelgemse scholen blijft duren

Op verschillende scholen in Antwerpen werd toch een proclamatie gehouden. Door de coronacrisis moest men soms heel creatief zijn. Zo mochten de leerlingen van Sint Lutgardis in Schilde, samen met hun gezinsleden, door een drive in rijden. En in basisschool de 4sprong Kalmthout zaten de ouders en familieleden in een versierde auto achter de leerlingen om de proclamatie te volgen.