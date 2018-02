In het basketbal waren er dit weekend door de interlands van de Belgian Lions geen wedstrijden in de hoogste klasse. In de Antwerps getinte tweede klasse zullen we het volgend seizoen dan weer moeten doen met een Antwerpse club minder, want Soba geeft er door financiƫle problemen na dit seizoen de brui aan. De Hobokense club start wel nog in de tweede landelijke afdeling, maar dat is dus met bescheiden ambities.