Sociaal netwerk voor kunstliefhebbers

Het Engelstalige kunstmagazine Artdependence, dat in Antwerpen wordt gemaakt maar in gespecialiseerde boekenhandels over de hele wereld verkrijgbaar is, lanceert in september een eigen sociaal netwerk.

“Twimble” wordt een app waarop gebruikers foto’s van kunstwerken kunnen plaatsen, labelen en delen. Het is zowel bedoeld voor bezoekers van kunstbeurzen en musea, als voor kunstenaars of instellingen die er eigen werken willen promoten. Twimble moet volgens initiatiefnemer Dirk Vanduffel voor kunstliefhebbers een lacune opvullen op het vlak van sociale netwerken en foto-apps. “Wie bijvoorbeeld op citytrip foto’s neemt van kunstwerken in een museum, neemt nu meestal een foto van het werk zelf en vervolgens nog één van het etiket met info ernaast”, zegt hij. “Dat moet handiger kunnen: met Twimble kan je je foto zelf labelen met alle info op het vlak van locatie, kunstenaar, jaartal,.. noem maar op.

De eerste twee letters van Twimble verwijzen daar ook naar: van twee foto’s één maken. Je zal je foto’s ook kunnen sorteren en categoriseren.” Vanduffel wil Twimble de komende maanden promoten op internationale kunstbeurzen, mede via het publiek dat hij nu al bereikt met Artdependence, en maakt zich sterk dat hij al heel wat positieve reacties kreeg vanuit de kunstsector. “Wij bieden voor een specifiek publiek toepassingen aan die je bij sociale netwerken en meer algemene foto-apps zoals Instagram niet vindt”, stelt hij.