Sociaal verkiezingsdebat op Karel de Grote Hogeschool

De Karel de Grote Hogeschool (opleiding sociaal werk) organiseert samen met het Antwerps Platform voor Sociale Middenveldorganisaties (APSMO)een debat over het toekomstig sociaal beleid in Antwerpen. In aanwezigheid van 300 studenten en 200 geïnteresseerden uit de sociale sector gaan politici in dialoog over goed lokaal sociaal beleid op basis van de visietekst van APSMO ‘Antwerpen kleurt sociaal 2.0’.

Nahima Lanjri (CD&V), Ikrame Kastit (Groen), Fons Duchateau (N-VA), Axel Polis (Open Vld), Lise Vandecasteele (PVDA) en Tom Meeuws (Sp.a) gaan vanavond (16 uur tot 18 uur) met elkaar in debat.



De sociale middenveldorganisaties willen zo het toekomstig beleid in Antwerpen uitdagen om sociale grondrechten te garanderen in de Antwerpse samenleving.

(Bron : Karel de Grote Hogeschool)

(Foto : Google Maps)