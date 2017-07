Sociale media als educatief middel op de schoolbanken

Binnenkort start de Antwerpse vzw ScoolEdu het initiatief ‘De Sociaalste School’, dat sociale media als educatief middel inzet op de schoolbanken. De bijbehorende wedstrijd, de #sociaalsteschool, moet zo digitale inclusie in het onderwijs stimuleren.

Initiatiefnemer van het project is de Antwerpse onderneemster Katja Schipperheijn, die daarvoor de steun geniet van het Digital Belgium Skills Fund – opgericht door vicepremier Alexander De Croo. Dit fonds heeft als doel maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen digitale vaardigheden bij te brengen. Digitale vaardigheden en sociale media toegankelijk maken.

De #SociaalsteSchool vertrekt vanuit het gedachtegoed dat de educatieve en sociale voordelen van sociale media dringend meer aandacht verdienen. Bedenker Katja Schipperheijn wil zo kinderen met elkaar verbinden, hen aanleren om zelfsturend te leren en digitale vaardigheden te kweken. “Ik wil vooral een cultuur van digitale sociale verantwoordelijkheid in het onderwijs teweegbrengen”, vertelt de onderneemster. “Tenslotte zijn heel wat kinderen en jongeren geboeid door alles wat te maken heeft met informatica en nieuwe technologieën. Zij hebben echter niet altijd de financiële middelen of netwerken om hun interesses en talenten ten volle te ontwikkelen. In onze hedendaagse samenleving bepalen je digitale vaardigheden steeds meer je kansen - zeker op de arbeidsmarkt. In de toekomst zal negen op tien jobs digitale vaardigheden vereisen.

Naast Schipperheijn’s vzw hebben verschillende partners zich achter het project geschaard, waaronder haar eigen start-up The LearnScape die het sociaal leerplatform Scool ontwikkelde, MNM, VRT Sandbox, Child Focus, Mediawijs.be, Privacy Commissie en de andere EdTech start-up BookWidgets.

Vanaf 1 september kan elke Belgische school zich via het online formulier van ScoolEdu registreren als #SociaalsteSchool en de doos met project materiaal bestellen, waarna die gratis wordt verstuurd. Projectvoorstellen voor de #SociaalsteSchool kunnen worden ingediend van 15 september tot en met 20 oktober. Tijdens de eerste week van november 2017 worden de winnaars aangekondigd.

