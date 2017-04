Sociale woningen De Zonnige Kempen tegen eind juni klaar

De sociale woningen van huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen in Zandhoven en Massenhoven zullen dan toch worden afgewerkt. Ruim een jaar lang al staan 32 nieuwe huurwoningen er leeg.



Een conflict met de aannemer enerzijds, en een geschil met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen over omgevingswerken lag aan de basis van dat lange uitstel. Dat is nu eindelijk opgelost. Beide bouwprojecten worden verder afgewerkt. In Zandhoven zullen de bewoners eind juni er eindelijk kunnen intrekken. In Massenhoven zijn de 15 sociale huurwoningen tegen oktober klaar.

