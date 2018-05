Socialistische en liberale vakbond De Lijn staken nog tot en met zondag

Antwerpen is dé filehoofdstad van ons land. Dat blijkt uit de filebarometer van het Gentse bedrijf Be-mobile. En daaruit blijkt dus opnieuw dat Antwerpen de meest filegoevelige regio is, niet alleen wat de snelwegen betreft. Ook de lokale wegen slibben dicht. En dat steeds vaker buiten de spits, in de daluren dus.