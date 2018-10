Socialistische vakbond dreigt met 5-daagse staking Bpost "gebrek aan respect"

De socialistische vakbond wil een 5-daagse staking bij Bpost.  Die zou ingaan op 7 november.

Volgens de socialistische vakbond toont topman Koen Van Gerven 'weinig empathie' voor het personeel. ACOD-vakbondsman Jean-Pierre Nyns denkt dat een vijfdaagse staking vanaf 7 november onafwendbaar is. 'Er is een gebrek aan respect. Dat voel je in alle lagen van het bedrijf. Ook in het management keren mensen bpost heel snel de rug toe', aldus Nyns.

De CEO heeft het personeel toegesproken en dat is verkeerd aangekomen bij de bonden. 'Hij riep ons op de comfortzone te verlaten, maar niemand werkt hier nog in zijn comfortzone', zegt Nyns. 'Wij willen ook een toekomst voor het bedrijf. We bewijzen al tien jaar dat we ons kunnen aanpassen.' De bonden klagen echter over een nijpend tekort aan personeel en over de dreiging van nieuwe besparingen. Volgens Nyns is de staking wellicht onafwendbaar, al blijft hij 'vragende partij' en 'wachtende' op een teken van de directie om constructief te onderhandelen. 'Tot nu toe was het eenrichtingsverkeer.'

Concreet zijn de bonden van plan om achtereenvolgens 24 uur te staken in de sorteercentra (7 november), bij de posttransporten (8 november), bij de postbodes (9 november), aan de loketten, bij de administratie en de callcentra (12 november) en tot slot bij de pakjesverwerking (13 november). 'En als het moet, gaan we nog verder', besluit Nyns. De directie van haar kant betreurt de aangekondigde acties. 'Ze raken de klant en de burger op een moment waarop bpost als bedrijf moet aantonen dat het meer dan ooit klaar staat voor de klant', klinkt het. De directie vraagt de sociale partners daarom om 'de huidige situatie en de toekomstplannen van het bedrijf rond de tafel te bespreken'. 'De directie en de vakbonden delen dezelfde uitdagingen en we werken hier ook volop aan: ons rekruteringsplan in de knelpuntzones geeft de eerste bemoedigende resultaten', zegt CEO Van Gerven. 'Ik wil met de sociale partners ook de andere knelpunten identificeren zodat we een duidelijk actieplan kunnen afspreken. Dit kan enkel indien we samen aan tafel zitten.'

De directie wil ook een plan bespreken voor 'de uitdagingen op lange termijn'. Van Gerven ontkent dat hij enkel uit is op besparingen. 'We moeten het bedrijf aanpassen aan het verhaal van de klant, dit is een verhaal dat veel meer gaat over veranderen dan over besparen. Beide mogen daarin niet verward worden. Ik nodig dus de partners uit om samen deze verandering te realiseren, voor de toekomst van bpost als universele dienstverlener en als bedrijf waar medewerkers zich goed voelen.'

Voogdijminister Alexander De Croo (Open Vld) heeft begrip voor de moeilijke situatie van de werknemers. 'Postbode is een zware job', erkent hij. 'Daarbovenop komt vandaag extra stress en extra werklast omdat bpost door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt moeite heeft om voldoende nieuwe mensen aan te werven.' Maar de minister vraagt bonden en directie ook om 'met een positieve en open geest met elkaar rond de tafel te gaan zitten'. 'Enkel door de handen in elkaar te slaan en haalbare afspraken te maken, kunnen werknemers en directie nieuwe kansen grijpen die goed zijn voor de werknemers en voor de toekomst van het bedrijf. De werknemers en directie van bpost zijn daarin elkaars bondgenoten', aldus De Croo.

(foto © Belga)