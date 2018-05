Socialistische vakbond dreigt met spoorstaking

De socialistische spoorbond ACOD Spoor dreigt ermee een stakingsaanzegging in te dienen bij het spoor, uit onvrede met de pensioenhervorming. 'Maar er is nog geen datum voor een eventuele staking geprikt, we evalueren het dossier dag per dag', benadrukt vakbondsvoorzitter Ludo Sempels.

Mocht het effectief tot een staking komen, dan zal die de eerste test vormen voor de minimale dienstverlening bij het spoor. Het pensioendossier werd gisteravond besproken in het federaal uitvoerend bureau van de socialistische overheidsvakbond ACOD. De spoorafdeling liet er weten voorstander te zijn van 'een intersectoraal actieplan' tegen de 'regeringsaanvallen'.

De andere ACOD-centrales gaan hun achterban nog consulteren om een standpunt in te nemen. 'De resultaten ervan zullen we de komende dagen krijgen', aldus Michel Meyer, de voorzitter van de federale ACOD. ACOD Spoor ging meteen een stap verder en besliste om 'het secretariaat een mandaat te geven om een stakingsaanzegging in te dienen', aldus Sempels. 'Er is dus nog geen aanzegging ingediend en er is ook nog geen datum voor een eventuele staking vastgelegd.

(foto © Belga)