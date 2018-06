Socialistische vakbond slaat alarm over nieuwe uurroosters bij Infrabel

Volgens ACOD-Spoor denkt spoornetbeheerder Infrabel eraan om werkdagen van 12 uur in te voeren voor controleurs van het spoorwegnet die in de seinhuizen tewerkgesteld zijn.

Volgens de vakbond komt hierdoor de veiligheid in het gedrang. De vakbond is al met een petitie gestart tegen het plan. Infrabel zegt aan Belga dat er inderdaad een plan bestaat waarbij de werkuren voor deze controleurs zouden kunnen veranderen, maar dat er niets zal worden opgelegd.

Het project heet Flex 4 me en is vorige zomer al bekendgemaakt aan de vakbonden, zegt Infrabel. Nu werken de mensen van de seinhuizen acht uur volgens een systeem 3 x 8. Infrabel zou willen overschakelen naar een systeem waarbij een shift 12 uur duurt. Infrabel wil niets opleggen, zegt een woordvoerder van de spoornetbeheerder.

De shifts van 12 uur zullen op vrijwillige basis worden uitgevoerd. Infrabel voegt er nog aan toe dat er pauzes zullen zijn in de shift van 12 uur, wat nu niet bestaat. Ook zal het aantal opleidingsdagen stijgen van drie naar acht per jaar.

Een 12 uur-shift biedt ook de kans om sommige weken in een systeem van driedagenweek te stappen, wat dan weer minder woon-werkverplaatsingen met zich zou meebrengen. De controleurs zouden via een digitaal systeem zelf ook hun rooster kunnen opstellen. Infrabel zou hiervoor de mosterd gaan halen zijn bij de collega's in Oostenrijk en Groot-Brittannië.