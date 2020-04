Socialistische vakbond wil dat corona beroepsziekte wordt

De socialistische vakbond ABVV stelt voor om het coronavirus te erkennen als beroepsziekte, om de werknemers beter te beschermen wanneer de bedrijven weer opengaan. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag.

Om de heropening van de bedrijven maandag veilig te laten verlopen, zijn draaiboeken en handleidingen voorzien. Maar de vakbond is er niet gerust in. 'We vrezen dat sommige werkgevers het niet zo nauw nemen', zegt Gina Heirman van het ABVV. Om die werkgevers bij de les te houden, stelt de socialistische vakbond voor om het coronavirus te erkennen als beroepsziekte. Niet voor iedereen, maar voor 'alle werk­nemers die het virus opliepen in het kader van essentiële of ­vitale werkzaamheden'. Dat zijn er nog steeds heel veel: de essentiële sectoren gaan van onderwijs over banken tot de chemische sector. 'Door die erkenning moet niet de sociale zekerheid maar de werkgever opdraaien voor de kosten als een werknemer ziek wordt', aldus ABVV. De ­vakbond baseert zich hiervoor onder meer op een enquête die ze liet uitvoeren. Daarin zegt tien procent van de werk­nemers die de voorbije weken bleven werken dat ze onvoldoende beschermd waren.