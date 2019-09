Sofie Dumont geeft tips voor een gezonde brooddoos

Het is te druk, het is te duur of we zitten met kieskeurige eters in huis. Het is niet altijd gemakkelijk om je kroost elke dag met een smakelijke en originele brooddoos naar school te sturen. Daarom lanceert de Vlaamse Overheid de campagne ‘Oog voor Lekkers’ om kinderen gezonder te laten eten. Meter van het project chef-kok Sofie Dumont leerde vanmorgen heel wat ouders hoe dat wel kan, in basisschool Het Kompas in Hoboken.