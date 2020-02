In het voetbal heeft Antwerp gisteren 1-1 gelijk gespeeld tegen RC Genk. De 2 doelpunten vielen al in de eerste helft. Antwerp zakt nu naar plaats vier. De kloof met leider Club Brugge blijft wel 12 punten. Antwerp speelde gisteren zeker niet zijn beste match van het seizoen. De 1 - 1 was dan ook een juiste uitslag.