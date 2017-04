Triatlete Sofie Goos ging vandaag haar loopnummer halen in de Runners' Lab Expotent op Linkeroever. Zij is er nu dus helemaal klaar voor om morgen de Ten Miles te lopen. Een eerste grote uitdaging die Goos eerder wil aangaan als een test. Want over twee weken loopt ze in Lissabon de halve triatlon.