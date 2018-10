Softwareprobleem geeft vertraging op Hogesnelheidslijn Amsterdam-Antwerpen

Softwareproblemen veroorzaken hinder voor treinreizigers op de hogesnelheidslijn van het Nederlandse Amsterdam naar Antwerpen (HSL-Zuid in Nederland en HSL 4 in België).

Tussen mei en oktober installeerden de Nederlandse Spoorwegen (NS) nieuwe software op de 78 locomotieven die ingezet worden op de hogesnelheidslijn. Ondanks uitgebreid testen, zit in de software een fout, die ervoor zorgt dat de trein soms stopt tijdens de rit. In sommige gevallen kan de machinist dit herstellen en verder rijden. Maar soms lukt dat niet en staat de trein langdurig stil. Met name in oktober waren de problemen groot, zo maakten de NS woensdag bekend. De softwareproblemen moeten voor de kerst zijn opgelost, zegt een woordvoerder van de spoorwegmaatschappij.

(foto © Belga)