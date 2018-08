Soldaatjes en landkaarten gezocht voor kunstwerk

In het kader van ’24 uur voor de vrede’ maakt kunstenaar Damiaan Jacobs, in samenwerking met de Kalmthoutse basisscholen, een werk over oorlog.

Daarin krijgen speelgoedsoldaatjes en wapentuig een grote rol. Heb je thuis nog een doos vol soldaatjes, ridders of cowboys waarmee niet meer gespeeld wordt? Of heb je atlassen of landkaarten waar je niets meer mee doet? Breng die dan vóór 31 augustus naar de cultuurdienst, in de chalet achter het gemeentehuis. Wie weet zijn ook jouw soldaatjes binnenkort te bewonderen in het kunstwerk.