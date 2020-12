Solden met onzekerheid van start

De start van de wintersolden, op maandag 4 januari, wordt overschaduwd door onzekerheid als gevolg van de coronapandemie. Mode Unie, de sectororganistie van de modedetailhandelaars, verwacht dat de koopjesperiode traag op gang zal komen.

Uit een bevraging van zelfstandigenorganisatie NSZ blijkt ook dat 70 procent van de detailhandelaars rekening houdt met een lagere verkoop. 'We verwachten dat de solden relatief traag op gang zullen komen', zegt Isolde Delanghe van Mode Unie. 'Als we kijken naar de voorbije weken met de belangrijkste koopweekends van het jaar, dan zien we dat het vrij kalm was. We denken dat zich dat zal doorzetten tijdens het begin van de solden.'

Er zijn volgens Delanghe verschillende redenen waarom klanten wegblijven. Zo zijn er de coronamaatregelen, die alleen winkelen voor een beperkte duur opleggen, hebben sommige mensen schrik om te gaan winkelen en speelt ook de berichtgeving over de coronabesmettingen mee. 'Nu zijn de cijfers weer beter, maar voordien was er veel negatieve berichtgeving. We hebben gemerkt dat consumenten daar gevoelig aan zijn', klinkt het. Daarnaast hebben mensen ook minder redenen om kleding te kopen. 'Mensen kopen alleen nog kleding als ze het echt nodig hebben, omdat ze meer thuiswerken, er amper feestgelegenheden zijn en ze geen vrienden en familie meer zien', zegt Delanghe.

Veel winkels zitten dan ook nog met grote voorraden, maar toch zal dat bij de modedetailhandelaars niet meteen tot heel grote kortingen leiden. 'Klassiek starten de solden met kortingen rond de 30 procent, en nu zal dat tussen de 30 en 40 procent zijn', aldus Delanghe. 'De hele hoge kortingen zijn niet voor meteen. De winkels zijn een aantal maanden gesloten geweest en hebben een slecht seizoen achter de rug. Meteen met hoge kortingen gooien, levert dan nog minder inkomsten op.' Hoe dan ook zullen de resultaten van de solden het seizoen volgens Mode Unie niet kunnen goedmaken. Dat bevestigt ook een enquête van NSZ bij 820 handelaars. De niet-essentiële winkels zijn intussen weer vier weken open, maar kregen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar maar een derde van de klanten over de vloer. 'En de vooruitzichten voor de solden zijn niet beter', zegt de zelfstandigenorganisatie. Ongeveer zeven op de tien detailhandelaars verwachten een lagere verkoop dan in januari 2020.' Bovendien is drie kwart bang voor een derde lockdown. Volgens NSZ zit ook zowat 70 procent van de winkeliers nog met 50 tot 60 procent van hun voorraad. Voor ruim 15 procent van hen loopt dat zelfs op tot 80 procent van de collectie. De organisatie verwacht net als Mode Unie kortingen van 30 tot 40 procent bij de start van de koopjesperiode.