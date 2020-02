Solidariteitsactie klimaatbeweging met havenvakbonden

Youth For Climate heeft deze namiddag het stakerspiket van de werknemers van Ineos Phenol in de Antwerpse haven versterkt. Zij steunen de staking die intussen verschillende weken aan de gang is, en pleiten samen met havenwerknemers en vakbonden voor “veilige, zekere en duurzame jobs in een sociaal rechtvaardige haven van de toekomst”.

“Wij willen met Youth for Climate een gezamenlijk front vormen van bezorgde burgers, over alle leeftijden heen. Het moet niet steeds de burger en werknemer zijn die de last moeten dragen van het wanbeleid van bedrijfsleiders. We betreuren dat vele beleidsmakers hier blind voor blijven. Wij vragen respect voor de werkomgeving en verzuchtingen van de werknemers binnen de haven van Antwerpen. Wanneer wij het hebben over een leefbare, veilige en duurzame toekomst voor de burger, dan is dit eveneens voor de jobs van de havenwerknemers!”, aldus Jasmijn Defize, de nieuwe woordvoerder van Youth for Climate.

(bron : persbericht Youth for Climate - archieffoto ATV)