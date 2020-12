Nieuws Solidariteitsactie voor concertzaal Antwerp Music City

Er is een spontane solidariteitsactie opgestart om Antwerp Music City te helpen. De kleine concertzaal aan de Handelstraat in Antwerpen-Noord zit in moeilijk vaarwater. Al 26 jaar komen hier rockbands spelen en repeteren, maar met de corona-crisis zijn er geen inkomsten meer en is de toekomst hoogst onzeker. Heel wat fans en bands komen shirts en vinyl doneren, en de opbrengst gaat integraal naar de Music City.