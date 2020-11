Jongeren hebben gisteravond de omgeving van het Terloplein in Borgerhout alweer doen opschrikken. Dit keer hebben ze met een vuurwerkbom het speelhuisje op het speelplein in brand gestoken. Toen de brandweer aankwam was er geen vuur meer te bespeuren. De politie heeft voorlopig niemand kunnen oppakken.