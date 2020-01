Somers start procedure intrekking erkenning Antwerp Islamic Association

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers start de procedure waarmee mogelijk de erkenning van de moskee Antwerp Islamic Association wordt ingetrokken.

De oorzaak van de eventuele intrekking ligt niet bij extremisme, maar bij interne conflicten die al meer dan drie jaar aanslepen. Zo zou er een intern conflict zijn tussen het bestuur van de vzw en de erkende imam die werd aangeduid door de Belgische Moslimexecutieve. De Antwerp Islamic Association is een Pakistaanse geloofsgemeenschap in de Antwerpse Seefhoek die in 2007 erkend werd. Provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens stuurde onlangs een brief naar Somers om de situatie binnen de geloofsgemeenschap aan te kaarten. In de brief schrijft Lemmens dat er sinds 2016 een crisissituatie bestaat. De moskee-vzw zou de imam niet langer toelaten om de gebedsruimten te betreden en stelde een nieuwe imam aan die niet erkend is. Ook moest de politie al eens tussenbeide komen bij verhitte interne discussies, meldt Somers.

(foto : Google Street View)