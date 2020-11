Sommige inwoners Moretusburg bij Umicore moeten toch verhuizen

Er is opnieuw ophef in de wijk Moretusburg in Hoboken. Mensen die er een huis van sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven huren, hebben een brief gekregen waarin staat dat ze verplicht moeten verhuizen.

De wijk kwam de voorbije maanden geregeld in het nieuws, omdat de kinderen er verhoogde loodwaarden in het bloed hadden. Dat komt door de vlakbij gelegen Umicore-fabriek. Het bedrijf maakte eerder al bekend dat het op vrijwillige basis buurtbewoners hun huis wil kopen. Zo zou het een groene bufferzone kunnen aanleggen. Ook Woonhaven wil daar aan meewerken. Het heeft 28 sociale huurwoningen vlak bij de fabriek. De mensen die daarin wonen, zullen dus moeten verhuizen.