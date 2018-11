"Sommige mensen reserveren een stuk door erop te gaan zitten"

Een paard uit de stoeterij de Oude Heihoef in Kalmthout is vandaag vertrokken richting Saoudie Arabië. Het is een prinses die haar oog heeft laten vallen op James, een tophengst van negen jaar. De prinses hoopt binnen twee jaar ermee te kunnen deelnemen aan de Olympische spelen in Tokio. Vanmiddag nam James alvast voorgoed afscheid van zijn thuis in Kalmthout.