Sommige noodcentrales zijn moeilijk te bereiken wegens probleem bij Proximus

Sommige noodcentrales 112 en 101 zijn vandaag niet of moeilijk bereikbaar door een technisch probleem bij Proximus. Dat meldt de FOD Binnenlandse Zaken.

Wie dringend hulp nodig heeft, probeert best meermaals 112 of 101 te bellen met vaste lijn of smartphone. Wie geen verbinding krijgt, kan best rechtstreeks naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of de lokale brandweerdienst bellen. Er is een zoektocht aan de gang naar de oorzaak van het probleem.

(foto © BELGA)