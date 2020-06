"Sorry dat ik uw honden met de dood bedreigd heb." Dat briefje hebben de eigenaars van enkele honden in Kapellen gekregen.

Woensdag vertelden die nog in het atv-nieuws over de doodsbedreigingen die zij hadden gekregen. Er was toen een echte dreigbrief op hun brievenbus geplakt. Maar de dader kreeg spijt. Vanochtend hing er dan ook een nieuw briefje op de brievenbus. Mét excuses. Want de dader zegt dat hij of zij niet eens zeker wist dat het geblaf wel van deze honden kwam. Maar ik zou de honden nooit iets aandoen, klinkt het. En de dader zegt zich ook diep te schamen voor wat er gebeurd is.