Kleine gemeenten die niet fuseren met een buurgemeente, mogen zich in de toekomst mogelijk aan sancties verwachten. Dat is althans de intentie van formateur Bart De Wever. Volgens de krant Het Laatste Nieuws staat dat te lezen in zijn formateursnota die hij voorlegt aan CD&V, Open Vld en sp.a. Maar de burgemeesters van kleine Antwerpse gemeenten vinden het idee een schande. In Schelle en Niel en in Boechout zijn ze tegen verplichte fusies.