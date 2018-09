Sp.a wil sociaal en progressief antwoord bieden in Edegem

Sp.a Edegem komt op bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op zondag 14 oktober. Het wil daarmee een sociaal en progressief antwoord bieden op de uitdagingen in deze gemeente van de Antwerpse Zuidrand.

Edegem heeft volgens sp.a Edegem nood aan een goed en sterk beleid vanuit de gemeenteraad, of een constructieve oppositie.

De lijst wordt aangevoerd door Alessandra Lamm, advocate en sinds enkele jaren bestuurslid en secretaris van de sp.a-afdeling in Edegem. Ook Gilberte Rieke, gemeenteraadslid 2006-2012, stelt haar ervaring opnieuw ter beschikking. De lijst wordt geduwd door Christine Van Broeckhoven, voormalig volksvertegenwoordiger voor de sp.a en bekend van haar wetenschappelijk werk rond dementie. De andere kandidaten vormen een mix van jong en oud, die alle geledingen van de Edegemse samenleving kunnen en willen vertegenwoordigen.

In Edegem is nog heel wat werk aan de winkel in de volgende legislatuur. Voor sp.a Edegem zijn dat onder meer: een betaalbaar (woon)zorgaanbod voor de vergrijzende bevolking, de verruiming van een vrijetijds- en fris cultuuraanbod voor de jongeren, de sociale en financiële solidariteit tussen de verschillende bevolkingsgroepen, betaalbaar wonen, de problemen rond mobiliteit, veiligheid en afvalbeleid.

(Bericht en foto : sp.a Edegem)