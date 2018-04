sp.a-leden keuren verkiezingslijst goed, mét Tom Meeuws

Op een ledencongres heeft de Antwerpse afdeling van sp.a zaterdag de lijst goedgekeurd voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Dat was in principe een formaliteit, maar gezien de ongewone situatie waarin de partijafdeling zich bevindt, was het toch nog afwachten of de leden hun partijbestuur ook effectief zouden volgen. Lijsttrekker Jinnih Beels is immers een onafhankelijke kandidaat zonder partijkaart en nummer twee Tom Meeuws, de lokale partijvoorzitter, is het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek rond mogelijke financiële malversaties bij De Lijn. Maandag nog vond er een huiszoeking plaats bij Meeuws.

Het partijcongres vond plaats in de Ommeganckstraat. Bij de stemming waren er drie tegenstemmen en twee onthoudingen, maar de rest steunde de lijst dus.